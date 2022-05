Betoging tegen exploratieboringen Shell in Zuid-Afrika

Demonstranten zijn zaterdag in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad de straat opgegaan om te demonstreren tegen Shell. Het protest was in aanloop naar een rechterlijke uitspraak tegen exploratieboringen voor de kust van Zuid-Afrika door het olie- en gasconcern.

Plaatselijke groeperingen wisten eind vorig jaar voor elkaar te krijgen dat Shell tijdelijk moest stoppen met seismisch onderzoek voor de kust in afwachting van een besluit over extra milieuvergunningen die nodig zouden zijn om de werkzaamheden door te kunnen laten gaan. De zaak wordt maandag heropend.

Volgens de klagers zijn de activiteiten schadelijk voor het plaatselijke zeeleven en verstoren ze de visserij. Shell beweert dat de boortechniek zich eerder heeft bewezen en dat boringen ook in overeenstemming zijn met de normen in de industrie.

Binnen Zuid-Afrika is er steeds meer weerstand tegen activiteiten van olie- en gasbedrijven, vooral ook vanuit milieuoverwegingen. Eerder ging onderzoek voor de westkust van het land niet door, nadat activisten hadden gewaarschuwd voor schadelijke effecten voor het zeeleven.

Het Zuid-Afrikaanse Department of Mineral Resources and Energy ondersteunt de exploitatie van olie en gas. Vanwege gebrek aan binnenlandse productie worden beide fossiele brandstoffen momenteel geïmporteerd.

Het Franse TotalEnergies SE is een van de bedrijven die gasontdekkingen van de afgelopen jaren hoopt te ontwikkelen. Zowel Shell als TotalEnergies heeft ook olie gevonden in het naburige Namibi├ź.