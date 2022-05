ING: beleggers pessimistisch, vertrouwen in mei weer gedaald

Het vertrouwen van particuliere beleggers is in mei weer wat gedaald en blijft erg laag. Een ruime meerderheid van de beleggers zag de waarde van hun portefeuille de afgelopen maand dalen. Dat meldt ING, dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. In april krabbelde het vertrouwen juist nog een beetje op.

De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen daalde van tachtig punten in april naar 73 punten deze maand. Daarmee zijn beleggers pessimistischer dan aan het begin van de coronacrisis. Alleen in februari van dit jaar was het vertrouwen lager. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme.

De daling in mei past volgens ING in een trend van “zorgen over de economische situatie in Nederland, de aanhoudende geopolitieke spanningen en de stijgende inflatie”. De oorlog in Oekra├»ne heeft volgens 37 procent van de beleggers de grootste invloed op de beurskoersen.

Shell werd door de respondenten het vaakst genoemd als het meest kansrijke bedrijf in de AEX-index om in mei rendement op te behalen. “Dat Shell na jaren onder beleggers weer populair is, zal te maken hebben met de koersontwikkeling”, zegt Bob Homan, hoofd ING Investment Office in een toelichting. “Met een rendement van ruim 40 procent presteert het aandeel dit jaar het beste van alle AEX-aandelen.”