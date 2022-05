Lufthansa vermindert aantal vluchten van Schiphol nog niet

De Duitse luchtvaartonderneming Lufthansa heeft het aantal vluchten van en naar Schiphol nog niet verminderd ondanks de drukte. De onderneming waar ook maatschappijen als Austrian Airlines, SWISS en Eurowings toe behoren geeft desgevraagd aan de situatie op Schiphol op de voet te volgen en staat passagiers zo goed mogelijk bij.

Schiphol presenteerde eerder deze week een actieplan om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Daarvoor moet onder meer extra personeel, zoals beveiligers, worden geworven. Schiphol streeft ernaar dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid die het beschikbare personeel op dat moment aankan. De planning moet daarvoor beter worden afgestemd met luchtvaartmaatschappijen en ook moeten er vluchten worden verplaatst naar regionale luchthavens.

Volgens Lufthansa is er nog geen sprake van “noemenswaardige omboekingsregelingen” naar naburige luchthavens. De Duitse onderneming is wekelijks goed voor zo’n 140 verbindingen via Schiphol.

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen gaven eerder, bij monde van brancheorganisatie BARIN, te kennen tegen het schrappen van vluchten te zijn. Het annuleren van vluchten is volgens de maatschappijen “het uiterste middel”.