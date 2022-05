Musk: Bill Gates heeft flinke shortpositie in Tesla

Miljardair Bill Gates, oprichter van softwareconcern Microsoft, heeft eerder fors ingezet op een daling van de koers van autoconcern Tesla. Althans, dat zegt Tesla-oprichter Elon Musk, die meent dat Gates momenteel 1,5 miljard tot 2 miljard dollar (1,4 miljard tot 1,9 miljard euro) nodig heeft om deze zogeheten shortpositie in de autoproducent te dekken, zo zei hij in een reeks berichten op Twitter.

Short gaan wil zeggen dat de beleggers aandelen lenen en verkopen om ze na de verwachte koersdaling terug te kopen en terug te geven. Volgens Musk zou Gates een shortpositie van 500 miljoen dollar hebben op Tesla. Sinds die tijd is het aandeel volgens Musk “flink omhoog” gegaan, waardoor Gates geld bij moet leggen als hij de aandelen wil terugkopen. Gates zei vorig jaar in een interview op CNBC, gevraagd naar zijn vermeende shortpositie in Tesla, nooit te praten over zijn investeringen.

Musk reageerde op Twitterberichten na het sluiten van zijn Twitterpoll met de vraag in wie de respondenten minder vertrouwen hebben: politici of miljardairs. Meer dan driekwart van hen zei minder vertrouwen te hebben in politici.