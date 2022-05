Benschop: altijd bereikbaar geweest, ook tijdens afwezigheid

Dick Benschop is de afgelopen periode altijd bereikbaar en beschikbaar geweest toen er grote problemen waren op Schiphol. Dat zei de bekritiseerde topman van de luchthaven zondag in het tv-programma Buitenhof. Hem wordt verweten vaak afwezig te zijn geweest tijdens de crisis op Schiphol. Benschop pareerde die kritiek door te zeggen dat hij, ook op afstand, altijd bezig was om problemen op te lossen.

De Telegraaf schreef eerder deze week dat Benschop tijdens de meivakantie onder meer met zijn gezin op vakantie is geweest naar Portugal. Ondertussen misten sommige reizigers hun vluchten door de grote drukte op Schiphol. Ook zat Benschop met gezinsleden in een bootje op Koningsdag. “Dat komt lullig over, dat besef ik reuze goed”, zei hij daarover. De baas van Schiphol vertelde die hele week thuis te hebben gezeten met een coronabesmetting en die dag “even ontsnapt is en kort in dat bootje heeft gezeten”. “De rest van de dag was ik weer beschikbaar en bereikbaar.”

Benschop keerde dinsdag eerder dan gepland terug van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos omdat de rijen op Schiphol maandag weer langer waren gebruikelijk. Hij was in Davos om te praten over verduurzaming van de luchtvaart. Benschop heeft hierom ook kritiek gekregen. “Dat soort kritiek, ik ben ook geen ijskonijn, dat is natuurlijk gewoon niet leuk.”

Het is de afgelopen periode erg druk op Schiphol. Dat komt onder meer door personeelstekorten bij de bagageafhandeling en de beveiliging. Veel passagiers moesten urenlang in de rij staan en sommigen hebben daardoor hun vlucht gemist. Benschop erkende zich in Buitenhof te schamen voor de problemen. “Dit is niet wie we zien, dit is niet wie we willen zijn.”