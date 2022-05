Export Qatar verdubbeld door vraag naar aardgas

De export van Qatar is in april verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De Golfstaat profiteert van de toegenomen vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) sinds de Russische inval in Oekraïne van eind februari. Qatar is een van de belangrijkste exporteurs van lng ter wereld.

De Europese Unie was voor de oorlog voor zo’n 40 procent van haar aardgas afhankelijk van Rusland. Die afhankelijkheid wil de EU zo snel mogelijk afbouwen. Zo kreeg Qatar na het begin van de oorlog het verzoek om meer lng te leveren aan Europa. Duitsland en Qatar gaan op het gebied van energie nauwer samenwerken, zo werd vorige week bekend.

De totale export van Qatar groeide in april naar omgerekend ruim 11 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van dezelfde maand in 2021. Zo wordt een van de rijkste landen ter wereld nog rijker.