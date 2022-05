Siemens sluit in Egypte grootste deal in zijn 175-jarige bestaan

Het Duitse industrieconcern Siemens heeft in Egypte een order binnengesleept ter waarde van ruim 8 miljard euro. Het bedrijf gaat een hogesnelheidsspoornet aanleggen in het land en gaat daarvoor ook treinen leveren. Siemens noemt het de grootste order in de geschiedenis van de onderneming, die in 1847 is opgericht.

Het plan is om een hogesnelheidsnet van 2000 kilometer aan te leggen in Egypte. Daarnaast levert Siemens 41 hogesnelheidstreinen, 94 regionale treinen en 41 goederenlocomotieven. Het bedrijf is verder voor de komende vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Vorig jaar werd al bekend dat Siemens opdracht had gekregen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn van de Rode Zee naar de Middellandse Zee. Dat traject wordt ‘het Suezkanaal op spoor’ genoemd en heeft een lengte van 660 kilometer. Siemens was toen nog in onderhandeling over lijnen die lopen van de hoofdstad Caïro naar andere delen van het land.

Egypte staat tot dusver bekend als een land met een uiterst gammel spoornetwerk.