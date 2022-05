Britse regering wil kolencentrales langer openhouden in winter

De Britse regering is van plan kolencentrales die later dit jaar eigenlijk zouden sluiten, langer open te houden om te zorgen voor voldoende stroom komende winter. Daarmee wil Londen de energievoorziening garanderen in het licht van de oorlog in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen.

Ook wil het Verenigd Koninkrijk zo minder afhankelijk worden van Russisch gas voor gebruik in energiecentrales. Momenteel is Rusland goed voor slechts 4 procent van de Britse gasbehoefte, maar de Britten vrezen dat de gasprijzen in Europa nog sterker zullen stijgen als Russische leveringen worden verstoord. Door steenkolen te verstoken wil Londen deze hogere prijzen kunnen compenseren.

“In het licht van de illegale Russische invasie van Oekraïne is het alleen maar juist dat we een breed scala aan opties bekijken om onze energieveiligheid en binnenlandse voorziening te versterken”, aldus de regering, die overigens niet vreest voor energietekorten. “We moeten mogelijk onze kolencentrales beschikbaar maken om deze winter extra elektriciteit te leveren als dat nodig is.”