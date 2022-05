Coronaversoepelingen in China geven beurssentiment een impuls

Het sentiment op de aandelenbeurzen in Azië was maandag eensgezind positief. Beleggers leken zich op te trekken aan de versoepelingen van de coronamaatregelen die Chinese autoriteiten doorvoerden nu het aantal besmettingen in het land daalt.

Bewoners van steden als Shanghai en Beijing kregen dit weekend wat meer bewegingsruimte na eerdere strenge lockdowns. In verschillende stadsdelen rijden bijvoorbeeld bussen, metro’s en taxi’s weer. Ook een aantal winkelcentra gaat weer open, waarbij wel een maximum wordt gesteld aan het aantal bezoekers.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,8 procent hoger. In Shanghai was het sentiment gematigd positief. Daar stond een plus van 0,5 procent op de borden.

Ook elders in Azië waren winsten te zien. De Nikkei-index in Tokio ging met een winst van 2,3 procent de handel uit. Dat kwam mede door de winst van de Japanse robotmaker Fanuc, die ruim 4,5 procent aan beurswaarde won. Ook in Zuid-Korea en Australië stonden plussen op de borden.

Beleggers zijn verder in afwachting van verschillende belangrijke gegevens later deze week. Zo komt China dinsdag met cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in mei. Daarbij zal vooral worden gezocht naar aanwijzingen over de economische impact van de lockdowns.