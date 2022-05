Duitse inflatie stijgt verder naar 7,9 procent

De inflatie in Duitsland is in mei verder gestegen tot 7,9 procent op jaarbasis, vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van voorlopige cijfers. In april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent in het land dat geldt als de belangrijkste handelspartner van Nederland en de grootste economie van Europa.

Volgens het statistiekbureau lagen de energieprijzen in mei ruim 38 procent hoger dan een jaar eerder. Levensmiddelen worden eveneens steeds duurder. Hier was volgens het bureau een stijging met 11 procent te zien. De inflatie in Duitsland heeft nu het hoogste punt bereikt sinds de oliecrisis van 1973.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode klom de inflatie naar 8,7 procent, van 7,8 procent een maand eerder. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner sprak zijn zorgen uit over de hoge inflatie. Hij zei dat de strijd tegen de sterk stijgende consumentenprijzen zijn grootste prioriteit is. De Duitse overheid heeft al maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met de hoge inflatie. Zo komt er onder meer een accijnsverlaging op autobrandstof.

De almaar verder oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verhogen. Mogelijk gaat de ECB in juli de rente met 0,5 procentpunt verhogen. Dat zou de eerste renteverhoging door de centrale bank zijn in meer dan tien jaar.