Or KLM: rapportage staatsagent suggestief met foute aannames

De tussenrapportage die de staatsagent bij KLM stuurde naar de Tweede Kamer is suggestief en bevat foute aannames. Dat zegt de ondernemingsraad (or) van KLM in een reactie op de zondagavond verstuurde rapportage. Volgens het personeelsorgaan van KLM doen de leden van de Staten-Generaal er verstandig aan het rapport te negeren.

Or-voorzitter Dario Fucci spreekt van een teleurstellend schrijven. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat een dergelijke rapportage wordt gedaan aan de Kamer”, laat hij weten. “Zeker gezien de context waarin dit gebeurt.”

Volgens de staatsagent voldoen de cao-afspraken die KLM met bonden wil maken, waaronder een loonsverhoging van 5 procent, niet aan de voorwaarden van het steunpakket. Jeroen Kremer, die namens de Staat toeziet op de naleving van de afspraken met KLM als onderdeel van de coronasteun, stelt vast dat er nog geen dekking is gevonden voor de loonstap. Ook zou hij niet over afspraken zijn geïnformeerd, waar dat wel zou moeten.

Fucci benadrukt dat er onder meer vanuit Den Haag een roep om betere arbeidsvoorwaarden klonk in de nasleep van de wilde staking door bagageafhandelaars bij het begin van de meivakantie. Die actie veroorzaakte chaos op de luchthaven. “De directie van KLM heeft daarop deze inflatiecorrectie gefaciliteerd. En nu past dat niet?”, aldus een verbaasde or-voorzitter.

Fucci wijst er verder op dat KLM wordt geconfronteerd met een tariefsverhoging van de luchthavengelden op Schiphol met 37 procent, maar dat de dienstverlening op de luchthaven te wensen overlaat. Juist die extra kosten passen wat de or van KLM betreft niet in de voorwaarden. Ook omdat afgesproken zou zijn dat partners van KLM “naar rato” moeten inleveren.