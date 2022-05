Staatsagent: KLM moet meer doen aan structurele bezuinigingen

Luchtvaartmaatschappij KLM moet meer doen aan structurele kostenbesparingen. Dat zei Jeroen Kremers, die door Financiƫn is aangesteld om toezicht te houden op de voorwaarden die zijn verbonden aan de coronasteun aan KLM, in een gesprek met de Tweede Kamer.

Volgens de staatsagent heeft KLM de kosten vorig jaar flink verlaagd, met 30 procent. Maar dit zijn vooral tijdelijke maatregelen en de onderneming moet nu inzetten op meer structurele maatregelen, zegt hij. Volgens Kremers doet Air France op dat gebied momenteel meer dan de KLM.

In september wordt meer duidelijk over de kostenreductie, denkt hij. Dan komt KLM met de uitgestelde meerjarencijfers. Kremers vermoedt dat de opvolger van topman Pieter Elbers, die over vier weken aantreedt, ook nog haar stempel daarop wil drukken. “Maar dan zal men wel aan de bak moeten.”

In een rapportage van Kremers, die zondag door het kabinet naar de Kamer is gestuurd, staat dat KLM zich niet aan de voorwaarden van de staatssteun houdt. Kamerleden zijn daar niet blij mee. VVD’er Eelco Heinen zei “geschrokken” te zijn van het oordeel van de staatsagent.

Kremers vindt verder dat de onderneming te weinig heeft gedaan tegen mogelijke belastingontwijking door het vliegend personeel. Hij snapt niet dat de luchtvaartmaatschappij daar nog niet op heeft gehandeld. “Daarvan kun je zeggen: God, wat let je”, zei Kremers tegen de Kamerleden.

Hij hoopt met de komst van de nieuwe topvrouw Marjan Rintel op een meer “collaboratieve attitude” van KLM. De voorwaarden van de coronasteun zijn er niet om KLM te straffen, benadrukte hij. Maar zijn er om het bedrijf “weer geschikt te maken voor de toekomst”.

Het kabinet heeft KLM 3,4 miljard euro aan steun toegezegd. Daarvan is maar een deel gebruikt, te weten ruim 940 miljoen. Ook is ongeveer een derde hiervan al terugbetaald. Vorige week kondigde het kabinet aan voor 220 miljoen euro aan nieuwe aandelen in het bedrijf te willen kopen.