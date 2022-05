Stemming ondernemers industrie minder positief

De stemming onder ondernemers in de Nederlandse industrie is in mei wat verslechterd. Vooral op het gebied van toekomstige bedrijvigheid is het sentiment negatiever geworden in vergelijking met een maand eerder. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In bijna alle branches van de industrie nam het vertrouwen in mei af. Dat gold evenwel niet voor de papiersector en bedrijven in de elektrotechnische en machine-industrie. Het CBS merkt verder op dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie minder sterk stijgt.

Bekend is dat de Russische invasie van Oekraïne wereldwijd gevolgen heeft voor de prijzen en beschikbaarheid van materialen en grondstoffen. Eerder meldde het CBS dat een groot deel van de ondernemers aangaf belemmerd te worden door een tekort aan onder meer productiemiddelen. Daar staat tegenover dat er al een tijd heel veel vraag is naar tal van producten.

Het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie de komende drie maanden zal toenemen, is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. De groep producenten die te maken heeft met een sterke orderinstroom heeft daarbij de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt.