1 op de 5 ondernemers heeft meer schulden dan voor coronacrisis

Bijna één op de vijf ondernemers zegt meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Het gaat hierbij vooral om horecabedrijven en bedrijven in de cultuursector. Dat meldt de Kamer van Koophandel. In de horeca heeft de helft van de ondernemingen een hogere schuldenlast en in de sector cultuur, sport en recreatie is dat iets meer dan 40%.

Zorgen om morgen

Nu de energie prijzen stijgen en de inflatie de kosten opdrijft, is het lastig voor ondernemers om daarvan te herstellen en schulden te kunnen af betalen. Tel daar de internationale politieke spanningen, economische sancties en de angst voor een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus bij op en er zijn nog meer belemmeringen voor groei. De schuldenlast van bedrijven zorgt er ook voor dat nieuwe leningen bemoeilijkt worden want je komt vaak niet om een BKR toetsing heen. Veel ondernemers maken zich dan ook zorgen want kunnen ze in de toekomst nog keukenapparatuur of een auto leasen of naar de bank voor extra geld of een hypotheek?

BKR Registratie

Alle vormen van consumptief krediet, zowel zakelijk als persoonlijk, worden geregistreerd. Die informatie is belangrijk voor kredietverstrekkers, want die willen natuurlijk weten of het geleende geld wel terugbetaald kan worden. Het BKR is er in principe voor het financieel welzijn van alle Nederlanders door ervoor te zorgen dat mensen een lening krijgen ‘die past bij hun portemonnee’. Maar met een BKR-registratie is het wel een stuk ingewikkelder om een lening af te sluiten bij een bank of geldverstrekker.

Nadat je een krediet hebt afgelost, behoud je nog vijf jaar lang een BKR-registratie. Na deze vijf jaar kun je probleemloos een lening afsluiten bij banken en geldverstrekkers die wel een BKR toetsing uitvoeren (bijvoorbeeld voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet).

Afbetalingsverplichtingen

Er staan bij het BKR momenteel elf miljoen mensen geregistreerd. Dat hoeft niet negatief te zijn want als je altijd netjes betaalt, is dat voor een kredietaanbieder juist een teken van betrouwbaarheid. Maar er zijn ook mensen die een ‘negatieve registratie’ hebben. Dat zijn mensen met betalingsachterstanden.

Het aantal Nederlanders met betalingsproblemen was eind september 2021 iets afgenomen maar inmiddels is het aantal weer groeiende. Zo verwacht een vijfde van de ondernemers meer dan een jaar nodig te hebben om de schuldenlast te verminderen. Een op de twintig bedrijven met maximaal twintig medewerkers denkt zelfs meer dan vijf jaar nodig te hebben om uit de problematische schulden te komen. Iets meer dan een op de honderd zegt simpelweg de schuldenlast niet te kunnen verminderen.

Toch een nieuwe lening afsluiten?

Er zijn situaties denkbaar dat je ondanks je registratie bij het BKR toch een lening nodig hebt. Dat kan zijn voor een hypotheek maar ook om rekeningen te betalen of je personeel hun loon te kunnen geven. Welke opties heb je dan?

1. Laat je BKR registratie verwijderen. Een registratie voortijdig verwijderen kan op basis van een zogeheten ‘belangenafweging’. Kredietverstrekkers zijn op grond van de AVG en een uitspraak van de hoogste rechter van Nederland verplicht om een belangenafweging te maken. Dit betekent dat er een afweging gemaakt moet worden tussen jouw belang en het belang van de kredietverstrekker die de registratie bij het BKR heeft gemeld. Dus als jouw belang zwaarder weegt dan dat van de kredietverstrekker dan moet zij de registratie verwijderen.

2. Ga een onderhandse lening aan. Dit betekend dat je geld leent bij iemand uit je familie of vriendenkring. Deze wordt niet bij de BKR geregistreerd en er worden meestal weinig extra eisen gesteld, zoals een oplopende rente of dat je een BKR-registratie hebt. Je moet natuurlijk wel iemand vinden die geld aan jou wil uitlenen. Goede afspraken en deze vast te leggen in een contract is daarbij cruciaal. Doe je dit niet of kom je de afspraken niet na, dan kan dat de vertrouwensband flink beschadigen en tot ruzie leiden.