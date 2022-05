ASML investeert 200 miljoen in uitbreiding Amerikaanse fabriek

Chipmachinefabrikant ASML investeert 200 miljoen dollar (187 miljoen euro) in een uitbreiding van zijn grootste fabriek in de Verenigde Staten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. De fabriek staat in Wilton, in de staat Connecticut. Door de uitbreiding worden de komende twee jaar zo’n duizend extra banen gecreëerd. Er werken nu meer dan 1600 mensen voor ASML in Wilton.

Eind april maakte de Nederlandse chipmachinefabrikant nog bekend in de eerste drie maanden van het jaar een lagere omzet te hebben geboekt dan een jaar eerder. De vraag naar apparatuur om halfgeleiders te maken is door chiptekorten nog altijd erg groot, maar volgens ASML blijft de eigen productiecapaciteit achterlopen. Uitgaven om meer te kunnen produceren namen ook een hap uit de winst.

ASML maakt de geavanceerdste chipmachines die er voorhanden zijn, zoals de hypermoderne EUV die steeds snellere en efficiëntere halfgeleiders kan maken. Grote klanten als de Taiwanese chipproducent TSMC hebben onlangs investeringen van tientallen miljarden euro’s aangekondigd in nieuwe fabrieken.