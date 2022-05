DSM en Unilever fors hoger op beurs Amsterdam

Speciaalchemiebedrijf DSM en was- en levensmiddelenconcern Unilever gingen dinsdag flink omhoog op de aandelenbeurs in Amsterdam. DSM kondigde aan te fuseren met het Zwitserse Firmenich en een bedrijfsonderdeel te verkopen. Unilever maakte bekend dat de activistische investeerder Nelson Peltz een bestuurszetel heeft gekregen.

De koers van DSM ging 10 procent omhoog. Het nieuwe bedrijf gaat DSM-Firmenich heten. De bedrijven worden naar eigen zeggen leider op het gebied van creatie en innovatie in voeding, beauty en welzijn. Na de fusie zetelt het bedrijf met zijn hoofdkantoren in Zwitserland en Nederland.

Aandeelhouders van DSM krijgen 65,5 procent van het fusiebedrijf in handen. De overige stukken zijn voor de aandeelhouders van Firmenich. Daarbij zullen de Zwitsers 3,5 miljard euro inbrengen als onderdeel van de deal. Verder verkoopt DSM zijn onderdeel Engineering Materials voor bijna 3,9 miljard euro aan investeringsmaatschappij Advent International en het Duitse chemieconcern Lanxess, dat ruim 10 procent steeg in Frankfurt.

Unilever won ruim 7 procent. Peltz heeft via zijn beleggingsbedrijf Trian Fund Management een belang van 1,5 procent in Unilever. De Amerikaan is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, een rol die vergelijkbaar is met die van commissaris. Daardoor kan hij meer invloed gaan uitoefenen bij de onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s.

Ook verwerken beleggers cijfers over de Chinese industrie en een boycot van Russische tankerolie door de lidstaten van de Europese Unie. Later op de dag verschijnen ook nog nieuwe inflatiecijfers voor de eurozone.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening een winst van 0,8 procent op 714,04 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1015,30 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 0,7 procent. Londen ging licht omhoog.

De boycot van Russische tankerolie, goed voor twee derde van het totaal, gaat eind dit jaar in. Dan zou de Russische olie-export naar de EU feitelijk met ongeveer 90 procent verminderen, omdat Duitsland en Polen hebben toegezegd ook af te zien van de Russische olie die zij per pijpleiding krijgen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,3 procent tot 118,80 dollar en Brentolie werd 1,5 procent duurder op 123,48 dollar per vat.

De euro was 1,0739 dollar waard, tegen 1,0779 dollar een dag eerder.