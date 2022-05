Essent schroeft energietarieven per 1 juli flink op

Energiebedrijf Essent gaat de variabele energietarieven per 1 juli met 25 tot 30 procent verhogen. De gemiddelde klant is daardoor zo’n 50 euro per maand duurder uit, bevestigt het bedrijf eerdere berichtgeving van de NOS. Op 1 januari verhoogde Essent de tarieven ook al. Toen moesten klanten gemiddeld 20 euro per maand meer gaan betalen.

Hoeveel klanten meer moeten gaan betalen, hangt uiteraard af van het type woning. Klanten met een goed geïsoleerd appartement zijn volgens een woordvoerster bijvoorbeeld zo’n 25 euro meer kwijt per maand. Bewoners van een boerderij die minder goed geïsoleerd is, zijn tot wel 100 euro meer kwijt.

Essent belooft de tarieven voor 1 januari niet nog een keer te verhogen, maar sluit niet uit dat er op die datum weer een tariefsverhoging komt. “We kopen vooruit in op de markt en de energie voor de komende maanden hebben we al aangekocht”, legt een woordvoerster uit. “Maar we weten niet wat er nog gaat gebeuren, bijvoorbeeld met eventuele sancties. Daar kunnen we pas in het najaar meer over zeggen.”

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd fors gestegen door onder meer de Russische inval in Oekraïne en verder aangewakkerd door Europese sancties tegen Russische energieleveranties aan de EU. Dat leidde weer tot tegenreacties van de Russen zoals het afknijpen van de gastoevoer aan onder meer Nederland.