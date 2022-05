EU-leiders stemmen in met 9 miljard euro steun voor Oekraïne

De EU zal Oekraïne met 9 miljard euro helpen lopende rekeningen te betalen, zijn de EU-leiders op hun top in Brussel overeengekomen. Met het geld kan de regering renteverplichtingen aflossen, pensioenen en salarissen betalen en de kosten van ziekenhuizen dekken, bijvoorbeeld. Het land heeft maandelijks bijna 5 miljard euro nodig, heeft het Internationaal Monetair Fonds berekend.

De leiders hebben nog niet bepaald of de financiële steun als gift of lening naar Oekraïne gaat. Onder meer Duitsland pleit voor subsidies omdat Oekraïne al gebukt gaat onder een enorme schuld. Andere landen zoals Nederland zijn terughoudender over een gift. De Europese Commissie gaat er nu naar kijken en komt binnenkort met een voorstel, is afgesproken.