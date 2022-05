FNV én Schiphol wijzen op rol overheid als aandeelhouder

Ook de overheid heeft bijgedragen aan de problemen op Schiphol die leidden tot de lange rijen van de afgelopen weken. Dat zegt zowel de baas van de luchthaven Dick Benschop als FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg. De extreme drukte is volgens hen een indirect gevolg van een koers die te lang was gericht op commerciële groei van Schiphol, waar ook de overheid jarenlang groot voorstander van was.

“De problemen op de luchthaven die we hebben gezien, die hebben we te danken aan aan die race naar beneden. Aan de aandeelhouder van de Schiphol Group: de Rijksoverheid”, zegt Van Doesburg. De overheid zag de luchthaven volgens hem jarenlang “niet alleen maar als een belangrijk logistiek knooppunt, maar ook als een logistiek knooppunt dat heel veel geld in het laatje moest brengen. Zonder dat ze keken naar al die duizenden mensen die daar werken.”

Daar sluit ook Benschop zich bij aan. “Inderdaad, er is heel lang op groei gestuurd en op kosten. En daar waren we allemaal bij.” Hij noemt als voorbeeld plannen uit 2016 die hij recent zag, waarin “door de overheid en door de sector” wordt gesproken over het drukken van kosten van beveiliging, “want we zijn uit op zo laag mogelijke tarieven”. Dat was “expliciet beleid, waar alle partijen bij betrokken waren”.

De Staat heeft bijna 70 procent van de aandelen van Schiphol in handen. De gemeente Amsterdam heeft een belang van 20 procent, en 8 procent is in handen van luchthavenexploitant Aéroports de Paris. De gemeente Rotterdam is met dik 2 procent de kleinste aandeelhouder.

Benschop en Van Doesburg waren dinsdag in de Kamer om uitleg te geven over de lange rijen en de extreme drukte die sinds het begin van de meivakantie bijna dagelijks te zien zijn op Schiphol.