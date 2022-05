Goed gevulde subsidiepot voor elektrische auto’s leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s is leeg, meldt uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieloket ging maandag 3 januari open. Er was zo’n 71 miljoen euro beschikbaar in de pot, bijna vijf keer zo veel als vorig jaar. Toch is voor de helft van het jaar de pot alweer leeg.

Wel is er nog wat budget over voor subsidie voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto’s: nog zo’n 3,6 miljoen euro van het totaalbedrag van 20,4 miljoen.

Door het hogere subsidiebudget en een lager bedrag per auto, konden veel meer auto’s worden gekocht met behulp van de subsidie. Dit jaar ging het om dik 21.000 nieuwe auto’s, en 10.000 tweedehands elektrische auto’s.

De regeling geldt sinds 1 juli 2020 en is al jaren erg in trek. In 2023 komt nieuw geld beschikbaar voor mensen die met de subsidie een elektrische auto willen kopen. In 2023 komt 67 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe elektrische auto’s, en 32,4 miljoen euro voor elektrische occasions.