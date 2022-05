IBM moet concurrent 1,6 miljard dollar betalen om stelen klant

Technologieconcern IBM moet van een Amerikaanse rechter een concurrent 1,6 miljard dollar betalen. IBM heeft de software van branchegenoot BMC verwisseld voor zijn eigen software bij het dienen van telecombedrijf AT&T, een klant van beide bedrijven. IBM beweert dat dit op verzoek van AT&T is gebeurd, maar de rechter vond dat de rol van IBM in het nemen van deze beslissing “naar opzettelijk wangedrag riekt”.

De Amerikaanse bedrijven IBM en BMC Software Inc. werkten al lang samen middels een zorgvuldig onderhandelde overeenkomst. Die verbood IBM wederzijdse klanten aan te moedigen over te stappen op zijn eigen concurrerende software. BMC klaagde IBM in 2017 aan en beweerde dat zijn rivaal van plan was hun overeenkomst te schenden door zelf de software te gaan leveren aan AT&T.

IBM heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. “Dit vonnis wordt totaal niet ondersteund door feiten en wetten”, aldus het bedrijf in een verklaring.