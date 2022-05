Indonesië wil Nederlands mkb lokken rond G20-bijeenkomst

Indonesië wil in de marge van de G20-bijeenkomst in november ook bedrijven naar het land lokken. Als het even kan zitten daar ook Nederlandse bedrijven bij en liefst ook midden- en kleinbedrijven, zo liet de Indonesische kamer van koophandel KADIN weten bij een bezoek aan Nederland en bedrijvenorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. KADIN organiseert de bedrijvenbijeenkomst B20 rond de G20-top van wereldleiders.

Zo’n B20-top, waarbij de B staat voor ‘business’ of zakenleven, wordt sinds 2010 georganiseerd. Indonesië wil daar als eerste ontwikkelende economie die de G20-top mag organiseren nadrukkelijk ook kleinere bedrijven bij betrekken. “We willen dat buitenlandse bedrijven in Indonesië investeren en de mogelijkheden van Indonesië zien. Dat hoeven niet alleen maar grote bedrijven te zijn. Een goede match is veel belangrijker”, legt KADIN-voorzitter Arsjad Rasjid uit.

Sowieso wil Indonesië, dat over grote hoeveelheden grondstoffen zoals nikkel, tin, koper en goud beschikt, meer met die zaken doen in eigen land. “We willen waarde toevoegen en niet meer alleen uitvoeren”, legt voorzitster Shinta Kamdani van het B20-organisatiecomité uit. Die grondstoffen zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de energietransitie. “Als je kijkt naar zonnepanelen dan hebben we alle grondstoffen om ze te maken”, vult Rasjid aan.

Die grondstoffen trokken al onder meer de aandacht van Tesla-topman Elon Musk, maar Indonesië heeft veel meer te bieden, bepleitten Rasjid en Kamdani. “We hebben een bevolking van 270 miljoen mensen die digitaal vaardig is. 72 procent heeft een smartphone”, zegt Kamdani. “En Indonesië wil ook veranderen. We hebben een wet aangenomen om bureaucratische regels te verminderen voor bedrijven die geld in ons land willen steken.”

Om aan te geven wat er mogelijk is, draagt de B20-organisatie ook een aantal eigen projecten aan voor investeerders. Dat gaat bijvoorbeeld om ecotoerisme, vergroeningsprojecten met zonnepanelen en batterijopslag en de kweek van garnalen met nieuwe technieken. Maar ook de aanleg van de nieuwe hoofdstad Nusantara noemt de organisatie nadrukkelijk. “Dat is een enorm project”, lacht Kamdani. “En we zijn als eerste naar Nederland gekomen om bedrijven te laten zien wat er mogelijk is.”