Koortsachtig overleg op Schiphol over beheersbaar maken drukte

Op Schiphol wordt momenteel koortsachtig overleg gevoerd. Enerzijds wordt gesproken met de vakbonden over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het aantrekken van nieuwe mensen en het verlagen van de werkdruk. Anderzijds zijn er doorlopend gesprekken met de luchtvaartmaatschappijen over hoe het verminderen of verplaatsen van vluchten vorm kan krijgen om daarmee chaos in de zomervakantie te voorkomen.

Vakbond FNV legde Schiphol eerder een deadline op van 1 juni. Als er voor woensdag geen akkoord is volgen er acties. Op maandag werd ook al overlegd, maar toen kwam het nog niet tot een akkoord. Volgens FNV wordt dinsdag verder gesproken.

Schiphol maakte vorige week een actieplan bekend om de zomer goed door te komen. Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening.

Ook probeert de luchthaven dus afspraken te maken met luchtvaartmaatschappijen over vermindering en verplaatsing van vluchten. Logischerwijs wordt aan de grootste gebruikers zoals KLM, easyJet en Transavia gevraagd om minder te vliegen. Andere maatschappijen die veel gebruik maken van Schiphol zijn onder andere TUI fly, Delta Air Lines, Air France, Turkish Airlines en Vueling. De maatschappijen zelf noemden het schrappen van vluchten eerder een “uiterst middel” om drukte tegen te gaan.

Regionale luchthavens zoals die bij Groningen en Rotterdam gaven eerder aan een deel van de vluchten van Schiphol over te kunnen nemen. Rotterdam The Hague Airport heeft al van enkele luchtvaartmaatschappijen een officieel verzoek binnen voor het verplaatsen van hun vluchten van Schiphol naar de regionale luchthaven.