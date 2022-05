Lange wachttijden op Britse luchthavens, TUI annuleert vluchten

Reisorganisatie TUI heeft tot eind juni bijna 200 vluchten van en naar Manchester geannuleerd. Eerder nam luchtvaartmaatschappij easyJet een soortgelijke maatregel. De wachttijden op Britse luchthavens, zoals Manchester, zijn de afgelopen tijd net als op Schiphol soms erg lang. Zo moesten passagiers dinsdag uren wachten op de Londense luchthavens Gatwick en Heathrow.

De verwachting is dat het de komende dagen erg druk blijft op Britse luchthavens. De Britse koningin viert een jubileum en veel Engelse scholieren hebben vakantie. Komend weekend is voor de meeste Britten een lang weekend.

Maar door heel Europa is het druk op luchthavens omdat veel mensen op vakantie willen gaan nu de coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat gebeurt op het moment dat er een groot tekort is aan personeel. Tijdens de paasvakantie was er op verschillende Britse luchthavens ook sprake van chaos, zoals in Manchester. Het leidde tot grote woede bij reizigers die daardoor hun vlucht hebben gemist. Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen hadden deze periode juist willen profiteren nu er in de meeste landen geen coronamaatregelen meer van kracht zijn.

Een vertegenwoordiger van de Britse regering, staatssecretaris Stephen Parkinson van Cultuur, Media en Sport, gaf dinsdag in een interview met Sky News de schuld aan bedrijven. Volgens hem heeft de regering ze in een vroeg stadium gewaarschuwd en hadden ze meer personeel moeten aannemen.