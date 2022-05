Omzet detailhandel met ruim 8 procent gestegen in april

De omzet in de Nederlandse detailhandel is in april met 8,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam vooral door hogere prijzen, want het verkoopvolume was 1,8 procent hoger.

De omzet van de non-foodsector groeide volgens het CBS met 21,1 procent. De grote groei komt vooral doordat de omzet in april vorig jaar op een laag niveau lag. Toen gold er nog een lockdown tot 28 april waar vooral de non-foodsector last van had. Met name kleding- en schoenenwinkels hebben fors meer omgezet. Ook de overige deelbranches in de non-food hebben meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzet van de foodsector nam met 1,4 procent toe. Het verkoopvolume was 5,9 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken lag 5,2 procent hoger en die van supermarkten was 0,9 procent meer.

Verder is online 19,1 procent minder omgezet dan een jaar eerder, aldus het CBS.