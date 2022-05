Ondanks bezwaren ruime steun voor aandelenaankoop Air France-KLM

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is met frisse tegenzin akkoord gegaan met de aankoop van aandelen Air France-KLM voor in totaal 220 miljoen euro. De partijen vrezen vooral dat het Nederlandse belang van 9,3 procent in de holding ‘verwatert’: doordat er meer aandelen op de markt komen, moet Nederland meer aandelen kopen om dat belang enigszins op peil te houden.

Tijdens een debat op maandag gaven veel partijen aan bepaald niet enthousiast te zijn over de aankoop van nieuwe aandelen. Vooral de twee kleine christelijke partijen, SGP en ChristenUnie, twijfelden. Beide stemden uiteindelijk voor, net als de rest van de coalitie en oppositiepartijen, zoals de PVV, SP en Forum voor Democratie.

Partijen vrezen wel dat Air France-KLM een soort bodemloze put wordt, en dat Nederland steeds wordt gedwongen meer geld in het bedrijf te stoppen om te voorkomen dat het belang steeds minder voorstelt. Minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag benadrukte maandag dat Nederland “defensief belang” houdt om zaken bij te sturen. Ze moest toegeven dat Nederland geen doorslaggevende stem heeft. Maar met het belang van 9,3 procent heeft Nederland wel meer invloed op het bestuur.