Slagers bereiken akkoord met werkgevers, acties van de baan

Stakingen in de slagersbranche zijn van de baan en daarmee gaat de bevoorrading van supermarkten gewoon door. Vakbond FNV laat weten dat er een akkoord is met de slagersbedrijven. Vooral het personeel van industriële slagerijen was bereid het werk neer te leggen om een betere collectieve arbeidsovereenkomst af te dwingen.

In de sector werken zo’n 13.000 mensen, van wie 5000 in grote bedrijven en de rest in kleine slagerswinkels. FNV had gedreigd actie te gaan voeren, nadat vorige week een ultimatum was verlopen. Vakbond CNV was wel akkoord met het voorstel van de werkgevers en legde dit voor aan de leden. FNV vond het mede vanwege de hoge inflatie onvoldoende. De vakbond zegt nu een flinke verbetering te hebben afgedwongen.

Bovenop het eerdere voorstel van de werkgevers “komt er nu eerst eenmalig 375 euro en vanaf volgend jaar juni nog eens 1,25 procent productietoeslag”, zegt FNV-bestuurder John Klijn in een toelichting. “Al met al gaan mensen er in het tweede cao-jaar dan in totaal met 4,75 procent op vooruit.” Eerder was een loonsverhoging van 3,5 procent dit jaar en ook 3,5 procent volgend jaar voorgesteld. De leden van FNV kunnen tot 15 juni stemmen over het voorstel.