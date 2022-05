Speciaalchemiebedrijf DSM fuseert met Firmenich

Speciaalchemiebedrijf en voedingsingrediëntenconcern DSM gaat fuseren met de Zwitserse branchegenoot Firmenich. De bedrijven worden naar eigen zeggen leider op het gebied van creatie en innovatie in voeding, beauty en welzijn. Volgens de ondernemingen gaat het om een fusie van gelijken. Na de samensmelting zal het bedrijf verder gaan als DSM-Firmenich. Na de fusie, die in de eerste helft van 2023 moet worden afgerond, zetelt het bedrijf met zijn hoofdkantoren in het Zwitserse Kaiseraugst en in het Limburgse Maastricht.

Aandeelhouders van DSM zullen 65,5 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. De overige aandelen zijn voor de effectenbezitters van Firmenich. Daarbij zullen de Zwitsers 3,5 miljard euro inbrengen als onderdeel van de deal. Mogelijk dat hier nog een kleine aanpassing volgt. Het fusiebedrijf telt straks 28.000 werknemers wereldwijd. Daarbij is het gecombineerde bedrijf goed voor een omzet van 11,5 miljard euro.

Volgens Thomas Leysen, voorzitter van de raad van commissarissen van DSM kan het fusiebedrijf beter inspelen op de behoefte van klanten waarbij een aantrekkelijk rendement kan worden gerealiseerd. “Voor succesvolle fusies is echter meer nodig dan aanvullende capaciteiten of indrukwekkende financiën”, benadrukt hij. Dat is volgens hem bij deze fusie het geval.

De bedrijven denken jaarlijks op het aangepaste bedrijfsresultaat zo’n 350 miljoen euro aan synergievoordelen te behalen door de samensmelting. Daarnaast zal de fusie zorgen voor 500 miljoen euro aan omzetstijging. Dat komt vooral door de combinatie van de voedingsactiviteiten van de bedrijven. De fusie ondersteunt volgens een verklaring van de bedrijven ook de verwachting voor een winstgroei in de dubbele cijfers. Op termijn willen de bedrijven 5 tot 7 procent omzetgroei op eigen kracht realiseren. Daarbij wordt op een marge op het bedrijfsresultaat gemikt van 22 tot 23 procent.

De samensmelting is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden. De besturen van de bedrijven staan unaniem achter de fusie. De aandelen van het fusiebedrijf worden genoteerd aan aandelenbeurs Euronext in Amsterdam. De huidige topbestuurders van DSM, Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, zullen die rol ook bij het fusiebedrijf gaan vervullen. Daarbij worden ze ook verantwoordelijk voor de financiën en het operationele gedeelte.