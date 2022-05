Transportbranche erg bezorgd over gevolgen boycot Russische olie

Wegvervoerders maken zich grote zorgen over de gevolgen van een verbod van de Europese Unie op de import van Russische olie over zee. Vooral diesel dreigt duur of schaars te worden door de boycot. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) mist bij de Nederlandse overheid een plan dat klaarligt om de pijn te verzachten.

Volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post heeft de Nederlandse regering nog geen analyse van de gevolgen van een olieboycot opgesteld. “Het is wonderlijk dat we eerst akkoord gaan met maatregelen en pas daarna gaan bedenken welke gevolgen die hebben”, verklaart ze. Ze wil dat de overheid bij de verdere uitwerking van het importverbod alles doet om tekorten aan diesel te voorkomen. TLN laat verder weten “niet principieel tegen” de boycot van Russische olie te zijn.

Vrachtwagens rijden vrijwel allemaal op diesel. Voor het maken van die brandstof is Europa afhankelijker van olie uit Rusland dan voor andere brandstoffen, stelden experts in de aanloop naar de olieboycot. De prijzen voor diesel dreigen daardoor nog verder te stijgen.

TLN wil dat vervoerders van goederen bij daadwerkelijke tekorten voorrang krijgen bij de verdeling van de overgebleven diesel. Dat moet ervoor zorgen dat de bevoorrading van bijvoorbeeld supermarkten of ziekenhuizen door kan blijven gaan.

Post maakt zich ook zorgen over toenemende oneerlijke concurrentie als gevolg van de afspraken tussen EU-lidstaten. Afgesproken is dat landen zonder zeehavens voor de aanvoer van olie nog wel Russische olie via pijpleidingen mogen importeren. Dat is vooral belangrijk voor Hongarije, Slowakije en Tsjechiƫ. Hoewel veel details van de olieboycot nog niet zijn uitgewerkt, zou dat een voordeel kunnen opleveren voor vervoerders in die landen.