UWV ziet aantal vacatures volgend jaar weer dalen

Het aantal vacatures blijft dit jaar verder stijgen, maar neemt daarna weer af. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in een arbeidsmarktprognose. Het aantal banen neemt ook toe, net als het aantal gewerkte uren. Voor deze zaken geldt dat de groei zowel dit jaar als volgend jaar doorzet, al vlakt die wel af.

De arbeidsmarkt kreeg tijdens de coronacrisis de nodige klappen, maar herstelde zich daarna snel. Dat dit herstel niet in hetzelfde tempo doorzet komt door de nieuwe economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De economie kromp in 2020 met 3,8 procent, maar het aantal banen daalde slechts met 0,3 procent. Wel ging het aantal gewerkte uren harder omlaag. In 2021 herstelde de economie zich en kwam het aantal banen weer boven het niveau van 2020 uit. Het aantal gewerkte uren bleef nog achter. Ondanks de stijging de komende jaren is er niet de verwachting dat het aantal uren per baan in 2023 alweer boven het niveau van voor corona uitkomt.

De belangrijkste oorzaak is het feit dat zelfstandigen minder uren werken. Het aantal banen voor zelfstandigen steeg in 2020 hard, maar het totaal aantal uren nauwelijks. Daardoor daalde het gemiddeld aantal uren dat een zelfstandige werkte hard.

De meeste sectoren neemt het aantal banen toe. Met name in de uitzendbranche en de horecabranche ziet het UWV een sterke stijging. In de winkelbranche en de autoverkoop verwacht het UWV juist minder banen, net als in de industrie. Die laatste sector is zeer gevoelig voor de bewegingen van de economie, maar ook van internationale ontwikkelingen.