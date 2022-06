Europese beurzen reageren op China en Duitse winkelverkopen

De Europese beurzen reageren woensdag op cijfers over de Chinese industrie en de winkelverkopen in Duitsland. Daarbij lijken de beursgraadmeters wat hoger te gaan openen. De bedrijvigheid in de Chinese industrie liet afgelopen maand opnieuw krimp zien, maar die was wel minder sterk dan in april.

In Duitsland daalde de omzet van de detailhandel in april met meer dan 5 procent, onder meer door hoge inflatie en economische onzekerheid. Economen hadden op een afname van 0,5 procent gerekend. Sinds februari 2021 was de omzet van de Duitse detailhandel niet zo laag.

In de loop van de handelsdag komen er ook nog cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie naar buiten, waaronder die van Nederland. Verder komen er gegevens over de werkloosheid van de eurozone in april.

Bij de bedrijven kan navigatiedienstverlener TomTom op aandacht rekenen. Die onderneming ontslaat 500 mensen bij het onderdeel dat kaarten maakt. Dat komt neer op ongeveer een tiende van al het personeel van het bedrijf. De afgelopen tijd heeft TomTom flink geïnvesteerd in een nieuwe manier van kaarten maken en daarbij gebeurt meer geautomatiseerd. Dat moet TomTom hogere winstmarges opleveren.

In het buitenland staat Deutsche Bank in de belangstelling. Topman Asoka Wöhrmann van vermogensbeheertak DWS is opgestapt nadat de Duitse justitie dinsdag een inval had gedaan. DWS wordt beschuldigd van ‘greenwashing’, waarbij investeringen groener of duurzamer worden voorgedaan dan ze daadwerkelijk zijn.

De Britse bank HSBC gaat ruim 400 miljoen euro in zijn Chinese activiteiten investeren tot en met 2025. Topman Noel Quinn liet aan het Chinese staatspersbureau Xinhua weten weliswaar uitdagingen te zien in China, maar ook veel kansen. HSBC, dat staat voor Hongkong and Shanghai Banking Corporation, is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Azië.