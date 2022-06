Inflatie doet Finse discountsupermarkt in Nederland goed

De Finse discountsupermarkt Foodello groeit naar eigen zeggen flink in Nederland. De webwinkel, die begin dit jaar actief werd in Nederland als eerste land buiten de thuismarkt, verkoopt restpartijen van andere supermarkten en winkelketens met kortingen. Door de hoge inflatie zegt het bedrijf dat steeds meer klanten op zoek zijn naar koopjes.

Foodello heeft als doel om voedselverspilling tegen te gaan. De onlinesupermarkt koopt producten op die dicht bij de houdbaarheidsdatum komen of om een andere reden niet in de schappen van andere winkels komen, zoals drukfouten op de labels of omdat het seizoenproducten zijn.

De Finnen kozen voor Nederland als eerste uitbreiding omdat hier al veel online wordt besteld bij ketens als Picnic, maar ook Albert Heijn of Jumbo. Het bedrijf begon zonder veel tam-tam op de Nederlandse markt maar trok toch al de nodige klanten. Zo verdubbelde het aantal klanten van april op mei en komen er momenteel “duizenden klanten” per maand bij.

“Door de inflatie is de behoefte om te besparen op boodschappen sterk toegenomen”, verklaart marketingmanager Bas Dekker. Om door te groeien werkt Foodello, dat de boodschappen per post verstuurt en geen eigen bezorgdienst heeft, aan een ruimer assortiment. Het bedrijf biedt nu zo’n 400 producten aan, dat moeten er snel 600 worden. Voor dit jaar heeft Foodello zich ten doel gesteld om “tienduizenden klanten” te hebben. De komende jaren wil Foodello ook de stap naar andere landen maken.