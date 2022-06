Logistiekconcern DB Schenker verwacht aanhoudende vrachtproblemen

Het internationale vrachtverkeer zal nog maandenlang last houden van problemen in toeleveringsketens. Dat voorspelt topman Jochen Thewes van de Duitse logistieke dienstverlener DB Schenker, die ook in Nederland actief is. Onder andere de strenge lockdown in grote Chinese steden, waaronder Shanghai, zorgden voor vertraging bij het verschepen van containers. De versoepeling van de coronamaatregelen door de Chinese overheid biedt geen snelle verlichting, verwacht Thewes.

“De sluiting van de havens in Shanghai zorgde voor een megaverstoring op de belangrijkste vaarroutes”, aldus Thewes bij een logistiekcongres in Berlijn. “Er zullen nog maanden voorbijgaan totdat de lijn- en containervaart zich heeft hersteld.”

Shanghai was een van de grote Chinese steden waar een groot deel van de bevolking praktisch tot de eigen woning was veroordeeld om coronabesmettingen te voorkomen. Nu mag een deel van de 26 miljoen inwoners van de stad wel weer naar buiten. Ook voor het bedrijfsleven waren de gevolgen groot.

De topman van DB Schenker, de logistieke dochteronderneming van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, wees ook op de gevolgen van de Oekraïne-oorlog. Die zorgt er onder andere voor dat vrachtvliegtuigen wegens sancties niet door het Russische luchtruim kunnen vliegen. Daarnaast reden voor de inval van Rusland nog zo’n 100.000 vrachtwagenchauffeurs uit Oekraïne door Europa, maar zij zijn vanwege de oorlog opgeroepen te vechten voor hun land.