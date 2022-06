Russische gasexport ruim een kwart lager dan een jaar geleden

De export van gas door Rusland ligt momenteel ruim een kwart onder het niveau van een jaar geleden. Staatsgasbedrijf Gazprom zegt dat de uitvoer van gas naar landen die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Sovjet-Unie in de periode januari tot en met mei met 27,6 procent is afgenomen.

In totaal bedroeg de export 61 miljard kubieke meter. Vooral naar klanten in Europa werd minder gas getransporteerd. Verder meldt Gazprom dat er meer gas naar China vloeide. Maar daar werden geen cijfers over bekendgemaakt.

Sinds de invasie in Oekraïne eind februari eist Rusland van “onvriendelijke landen” waaronder de EU-lidstaten dat gastransacties in roebels worden voldaan. De eis wordt gezien als een maatregel om de westerse financiële sancties tegen de centrale bank van Rusland te omzeilen. Deze zijn opgelegd naar aanleiding van de inval in Oekraïne.

Gazprom maakte eerder bekend te stoppen met de levering van gas aan GasTerra. De gashandelaar, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat, weigerde zijn rekeningen in roebels te voldoen. GasTerra voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.

Ook Shell krijgt geen Russisch gas meer geleverd. Dat concern was de afname van Russische olie en gas al aan het afbouwen vanwege de oorlog in Oekraïne en gaat daar ook mee door.

Eerder sloot Gazprom Finland al af van Russisch gas. Dat gebeurde nadat dat land besloten had toe te willen treden tot de NAVO. Ook Polen en Bulgarije krijgen geen gas meer van Gazprom.

De EU-landen stellen ondertussen alles in het werk om hun afhankelijkheid van Russische energie te verminderen. De landen zijn evenwel verdeeld over het opleggen van een aardgasembargo omdat verschillende lidstaten sterk afhankelijk zijn van de energieleveranties uit Rusland.

Gazprom gaf geen details over de opbrengsten van de gasleveringen. De huidige prijzen voor gas liggen nu evenwel een stuk hoger. De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, stond woensdag rond de 94 euro per megawattuur. Dat was een jaar eerder nog geen 20 euro.