TomTom schrapt 10 procent van alle banen door automatisering

Navigatiedienstverlener TomTom schrapt de komende tijd zo’n 500 banen, 10 procent van het totaal. Het banenverlies komt voor rekening van het onderdeel dat kaarten maakt. De afgelopen tijd heeft TomTom veel geld geïnvesteerd in een nieuwe manier van kaarten maken, waarbij veel meer geautomatiseerd gebeurt.

De ontslagen vallen in meer dan twintig landen, geeft TomTom aan. Ook in Nederland verdwijnen banen. Om hoeveel het er precies gaat, wil de woordvoerder van het bedrijf niet zeggen omdat de betrokken werknemers nog geïnformeerd worden. Volgens ingewijden gaat het om “meerdere tientallen” banen in Nederland. In het Belgische Gent gaan 51 banen verloren, melden Belgische vakbonden.

Topman Harold Goddijn zegt in een verklaring dat de nieuwe geautomatiseerde wijze van kaarten maken zorgt voor de integratie van meer externe informatiebronnen. Ook worden de kaarten die TomTom aan bijvoorbeeld autoproducenten levert, sneller geüpdatet. “Deze betere kaarten zullen ons productaanbod verbeteren en ons een grotere markt aan laten boren.”

Welke kosten er voor TomTom gemoeid zijn met de reorganisatie van de kaartentak is nog niet duidelijk. Dat maakt het bedrijf in juli bekend, bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De reorganisatie moet zorgen dat het techbedrijf hogere winstmarges kan behalen.