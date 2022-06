Verkoop nieuwe auto’s opnieuw gedaald in mei

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in mei opnieuw gedaald. Dat melden autobrancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG en dataleverancier RDC. De verkoop zakte met 7,4 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 23.507 nieuw geregistreerde personenauto’s.

Door tekorten aan computerchips en andere onderdelen loopt de levering van nieuwe auto’s vertraging op, wat de verkoop raakt. In totaal zijn er dit jaar 123.811 nieuwe personenauto’s geregistreerd in Nederland, wat 6,4 procent minder is dan in dezelfde periode van vorig jaar.

In mei waren Kia, Peugeot, Toyota, Volkswagen en Opel de meest registreerde automerken. Het meest registreerde model was de Peugeot 208.