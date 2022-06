ABN AMRO MeesPierson verwacht geen economische recessie

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat een wereldwijde economische recessie voorlopig kan worden vermeden. De private bank van ABN AMRO in Nederland erkent dat productieproblemen voor bedrijven, zoals verstoringen in toeleveringsketen, door de oorlog in Oekraïne zijn verergerd en dat de inflatievooruitzichten zijn verslechterd. Daar staat tegenover dat grote delen van de dienstensector in de ontwikkelende economieën nog herstellen van de impact van de coronapandemie.

“Daarnaast zien we positieve factoren die als ‘schokdempers’ kunnen fungeren”, zegt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson in een toelichting op een halfjaarlijkse visie van de bank op de beleggingsstrategie. “Consumenten hebben bijvoorbeeld aanzienlijke spaartegoeden opgebouwd. Dat biedt tegenwicht aan de daling van de koopkracht.”

ABN AMRO MeesPierson geeft de voorkeur aan Amerikaanse aandelen boven Europese. Dat komt doordat de oorlog in Oekraïne in Europa meer effect kan hebben op de economische vooruitzichten. Op sectorniveau geeft de bank de voorkeur aan financiële instellingen, gezondheidszorg en grondstoffen.

ABN AMRO MeesPierson is naar eigen zeggen de grootste private bank van Nederland. Dat is dienstverlening voor rijke klanten. Om klant te worden bij ABN AMRO MeesPierson moet je minstens een half miljoen euro aan besteedbaar vermogen hebben.