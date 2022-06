ACM legt Ziggo last onder dwangsom op om beperkte modemkeuze

Telecombedrijf Ziggo biedt in bepaalde regio’s nog altijd geen vrije modemkeuze aan. Daarmee overtreedt het bedrijf de regels. Reden voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een last onder dwangsom op te leggen. Voor 1 juli moet Ziggo de zaken op orde hebben, anders moet Ziggo een boete van 12.500 euro per dag betalen tot een maximum van 500.000 euro.

De ACM legt uit dat volgens Europese regelgeving klanten van internetaanbieders zelf moeten kunnen kiezen welke eindapparaten zoals modems of routers ze gebruiken. Deze regels zijn eind januari dit jaar ingegaan.

Volgens de ACM voldoen de meeste bedrijven aan de regels voor vrije modemkeuze. De regels voor vrije modemkeuze zijn bedoeld om innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten te bevorderen. Ook wordt het makkelijker voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken.