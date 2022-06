Amsterdamse beurs sluit hoger, Signify grootste winnaar

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst gesloten. Signify was bij de hoofdfondsen de grootste winnaar. Beleggers verwerkten verder het besluit van het oliekartel OPEC en bondgenoten over de verhoging van hun olieproductie in juli en augustus.

De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 703,44 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1015,43 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,3 procent. De beurs in Londen was gesloten vanwege het platina regeringsjubileum van de Britse koningin Elizabeth.

Signify eindigde 3,1 procent hoger. Ook muziekconcern Universal Music Group was in trek en eindige ook 3 procent hoger. De sterkste daler was vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield met een een min van 2,3 procent.

De OPEC+, zoals het oliekartel samen met andere olielanden als Rusland en Kazachstan wordt genoemd, sprak af in juli en augustus de olieproductie met 648.000 vaten per dag te verhogen, wat fors meer is dan de verhogingen in de voorgaande maanden.

De olieprijzen stegen na het nieuws, ondanks de extra lading olie die naar verwachting de wereldmarkt op komt. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 116,72 dollar per vat. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 117,53 dollar per vat. Voorafgaand aan de OPEC-vergadering deden berichten de ronde dat Saudi-Arabië bereid was het gat in de olieproductie te dichten dat ontstaat door een EU-boycot op een groot deel van alle Russische olie.

Olie- en gasconcern Shell eindigde 0,5 procent lager, waarmee het iets van de verliezen eerder op de dag goedmaakte. Het bedrijf heeft alsnog akkoord gekregen van de Britse toezichthouder om een gasproject in de Noordzee te beginnen. De goedkeuring voor het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelte van de Noordzee kwam acht maanden nadat de toezichthouder het project uit milieuoverwegingen had geblokkeerd.

Technologisch dienstverlener Aalberts was in de MidKap de grootste winnaar met een plus van 2,8 procent. Air France-KLM eindigde onderaan bij de middelgrote beursfondsen met een verlies van 2,4 procent. In Parijs kwam drankenconcern Rémy Cointreau met cijfers die goed werden ontvangen door beleggers, want het aandeel steeg bijna 5 procent.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0639 dollar een dag eerder.