Beleggers schudden zorgen na waarschuwing Microsoft van zich af

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Na de openingsbel sloeg de schrik nog toe doordat softwareconcern Microsoft zijn winst- en omzetverwachtingen naar beneden bijstelde, maar die ebde uiteindelijk weg. Beleggers verwerkten verder nieuwe cijfers over de Amerikaanse banenmarkt.

Het aandeel Microsoft eindigde uiteindelijk 0,8 procent hoger, waarmee een eerder verlies volledig werd weggewerkt. De sombere vooruitzichten van het bedrijf achter onder meer Windows, Xbox en Azure waren vooral het gevolg van ongunstige wisselkoerseffecten nu de dollar relatief duur is.

Loonstrookverwerker ADP meldde een lagere toename van het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven dan economen in doorsnee hadden voorspeld. Mogelijk dat dit op de aandelenbeurzen de vrees wegnam voor stevigere renteverhogingen door de Federal Reserve. De vicevoorzitter van de Fed, Lael Brainard, zei op haar beurt geen pauze in de renteverhogingen te verwachten in september.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 33.248,28 punten. De brede S&P 500 won 1,8 procent tot 4176,82 punten en techbeurs Nasdaq steeg 2,7 procent tot 12.316,90 punten.

Autofabrikant Ford maakte bekend 3,7 miljard dollar te investeren in fabrieken in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Het extra geld, dat 6200 banen moet opleveren, is bedoeld om meer elektrische auto’s te kunnen produceren. Het aandeel Ford werd 2,5 procent meer waard.

Bij de bedrijven op Wall Street was onder meer de onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy (plus 24 procent) een opvallende stijger dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. PVH, het moederbedrijf van kledingmerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, opende eveneens de boeken over de afgelopen periode en werd beloond met een koersstijging van 1,9 procent. Technologieconcern Hewlett-Packard Enterprise kwam met tegenvallende prestaties en prognoses en leverde ruim 5 procent in.

De oliemarkt staat ook in de belangstelling. Oliegroep OPEC+ heeft volgens ingewijden besloten de olieproductie in juli en augustus met een veel grotere stap te vergroten dan in de afgelopen maanden gebeurde. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg desondanks met 1,8 procent tot 117,34 dollar. Brentolie won 1,6 procent tot 118,13 dollar per vat.

De euro was 1,0750 dollar waard, tegenover 1,0736 dollar bij het slot van de Europese beurzen.