CNV: Oekraïners uitgebuit in kassen Westland

Oekraïners die in kassen in het Westland werken, worden uitgebuit. Dat bevestigt vakbond CNV na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. “We zijn ons kapotgeschrokken van de mensonterende teksten in de contracten die ze hebben ondertekend”, zegt Henry Stroek van het team Bestrijding Misbruik Uitzendconstructies van de bond. De plantenkwekerij waar het om gaat ontkent dat er sprake is van misstanden.

Het gaat om ruim dertig Oekraïners die volgens CNV in Polen contracten hebben ondertekend bij uitzendbureau JANPOL. Ze zijn aan het werk bij plantenkwekerij Vreugdenhil Bulps & Plants in ’s-Gravenzande. “Wij zijn heel verdrietig”, zegt eigenaar Jochem Vreugdenhil. “Wij hebben juist expres voor Oekraïners gekozen om die mensen te helpen.” Vreugdenhil beraadt zich nog op een verdere inhoudelijke reactie.

Volgens CNV hebben de Oekraïners wurgcontracten getekend. Zo wordt er gedreigd met deportatie naar Oekraïne als werknemers de regels overtreden. “We maken voortdurend de nodige incidenten mee, maar dit is wel de overtreffende trap”, aldus Stroek. “Je gelooft je ogen niet als je ziet wat er op papier staat. Gedeporteerd, het staat er letterlijk!”

De groep Oekraïense werknemers is volgens CNV ook gewaarschuwd om niet te praten met andere werknemers in Nederland, met name over arbeidsvoorwaarden. Deden ze dat wel, dan konden ze een boete krijgen van 500 euro. CNV vindt dat er sprake is van een humanitaire noodsituatie die zo snel mogelijk opgelost moet worden. De vakbond wil dat de gemeente en de Arbeidsinspectie ingrijpen.