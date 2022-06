Haven Rotterdam wil 75 procent minder CO2-uitstoot in 2025

De haven van Rotterdam wil de uitstoot van CO2 sneller verminderen. Tegen 2025 moet de uitstoot al met 75 procent zijn teruggebracht in vergelijking met de uitstoot in 2019. Tegen 2030 moet de uitstoot 90 procent lager zijn.

De CO2-uitstoot van het Havenbedrijf is nu vooral afkomstig van de patrouillevaartuigen. Ook bij het gebruik van auto’s en gebouwen komt CO2 vrij. In totaal gaat het om ruim 4000 ton per jaar, aldus het Havenbedrijf. Uiteindelijk wil de haven volledig emissieloos opereren.

Concreet zullen alle vaartuigen van het Havenbedrijf op korte termijn volledig overstappen op biobrandstof. Verder heeft de haven de ambitie om nieuwe schepen vanaf 2025 emissieloos te laten zijn. Het Havenbedrijf gaat ook op andere terreinen zorgen voor minder CO2-uitstoot. In 2025 moet de uitstoot door vliegreizen van medewerkers met 70 procent en in 2030 met 80 procent zijn afgenomen