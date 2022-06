Microsoft verliest op Wall Street na somberdere vooruitblik

Softwareconcern Microsoft was donderdag een opvallende verliezer bij het openen van de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter merken als Windows en cloudsoftwaredienst Azure maakte kort voor de openingsbel bekend somberder vooruit te kijken als het op omzet en winst aankomt vanwege ongunstige wisselkoersen. Het aandeel verloor circa 3 procent.

De aandelenbeurzen openden over het algemeen met bescheiden verliezen. De aandacht ging onder meer uit naar cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Die vielen veel zwakker uit dan verwacht. Volgens ADP kwamen er in mei 128.000 banen bij in het bedrijfsleven. Economen rekenden in doorsnee op 300.000 banen. Het is de zwakste banengroei sinds het economische herstel van de coronacrisis. Amerikaanse bedrijven hebben moeite om meer personeel te vinden.

Vrijdag komt het banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Dat rapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de centralebankenkoepel Federal Reserve. Verder waren er cijfers over de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Die waren wat lager dan voorspeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,2 procent op 32.738 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4091 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,3 procent omlaag tot 11.944 punten.

Bij de bedrijven op Wall Street was onder meer de onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy (plus 14 procent) een opvallende stijger dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. PVH, het moederbedrijf van kledingmerken Calvin Klein en Tommy Hilfiger, opende eveneens de boeken over de afgelopen periode en werd beloond met een koersstijging van 2,5 procent. Technologieconcern Hewlett-Packard Enterprise kwam met tegenvallende prestaties en prognoses en leverde ruim 8 procent in.

De oliemarkt staat ook in de belangstelling. Oliegroep OPEC+ heeft volgens ingewijden besloten de olieproductie in juli en augustus met een veel grotere stap te vergroten dan in de afgelopen maanden gebeurde. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg desondanks met 0,7 procent tot 115,97 dollar. Brentolie won 0,5 procent tot 116,90 dollar per vat.