Oliekartel OPEC gaat fors meer olie oppompen

De OPEC-landen en bondgenoten zoals Rusland en Kazachstan (OPEC+) zijn van plan om in juli en augustus fors meer olie op te pompen. De organisatie maakte na afloop van haar vergadering bekend de maandelijkse productieverhoging met de helft te willen vergroten in juli en augustus

De landen hebben afgesproken dagelijks 648.000 vaten olie meer te produceren in juli en augustus. De afgelopen maanden verhoogde de OPEC+ de olieproductie telkens met 432.000 vaten per dag. Dat was slechts een bescheiden verhoging in het licht van de sterk gestegen vraag en zorgen over de beschikbaarheid van Russische olie na de inval in Oekraïne. Beide ontwikkelingen stuwden de olieprijzen de hoogte in, met onder andere in Nederland recordprijzen voor benzine als gevolg.

De OPEC, waarvan Saudi-Arabië de officieuze aanvoerder is, wijzigt zijn koers aanzienlijk door de oliekraan verder open te draaien. Hoge olieprijzen overtuigden het oliekartel eerder niet om sneller meer vaten olie op de wereldmarkt beschikbaar te stellen. Onder andere de Amerikaanse regering oefende druk uit op Saudi-Arabië om extra te produceren.

De olieprijzen stegen na het nieuws, ondanks het vooruitzicht op meer olie uit de landen van de OPEC+. Voorafgaand aan de vergadering deden verhalen de ronde dat Saudi-Arabië bereid was het volledige gat op te vullen dat was ontstaan door het wegvallen van een deel van de Russische olie. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zet Rusland minder olie op de wereldmarkt door westerse sancties, problemen met verschepen en grote klanten die liever geen olie meer uit het land kopen.

Lang niet alle landen van het oliekartel zijn in staat de productie zo sterk te verhogen als is afgesproken. Naast Rusland is dat bijvoorbeeld het geval in Nigeria en Angola. Omdat de landen aan vaste quota zijn gebonden, betekent dit dat de OPEC+ waarschijnlijk minder extra olie produceert dan is afgesproken.