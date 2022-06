Pul bier op Oktoberfest in München euro’s duurder

Bier op het bekende Oktoberfest in München wordt komend najaar 15 procent duurder dan tijdens de editie in 2019. De kosten voor kroegbazen zijn door de gestegen energieprijzen, lonen en algehele inflatie veel hoger dan de laatste keer dat het bierfestival kon doorgaan. Dat moeten ze deels doorberekenen in de prijs voor een Maß, zoals een pul bier van precies één liter tijdens het festijn wordt genoemd.

De gemeente München bepaalde dat een Maß tussen de 12,60 en 13,80 euro mag kosten. In 2019 was dat 10,80 euro tot 11,80 euro. Economisch adviseur en baas van het Oktoberfest, Clemens Baumgärtner, vindt het vooral belangrijk dat de psychologische grens van 14 euro per liter niet is overschreden. “Maar de bierprijzen zijn niettemin aardig hoog.”

Naast de hogere kosten voor kroegbazen zijn ook de materialen en vaklieden duurder geworden die nodig zijn voor het opbouwen van de grote biertenten tijdens de Wiesn, zoals het Oktoberfest eigenlijk heet.

De prijzen voor het speciaal voor het Oktoberfest gebrouwen bier zijn altijd een gevoelig punt in München. Maar de prijsstijging voor bier is lang niet alleen in Beieren aan de gang. Zo waarschuwde Heineken bij zijn kwartaalcijfers in april dat bier de komende tijd waarschijnlijk nog duurder wordt. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor grondstoffen als graan en energie hard gestegen.

Niet alleen bier is duur op het Oktoberfest, dat van 17 september tot 3 oktober duurt. Een liter water zal 9,67 euro gemiddeld kosten, 80 cent meer dan in 2019. De gemeente München stelt niet de exacte prijzen voor drank vast tijdens het festijn, maar controleert alleen of ze proportioneel zijn.