Shell krijgt toestemming voor gasproject op Britse Noordzee

Olie- en gasconcern Shell heeft goedkeuring gekregen voor de ontwikkeling van het Jackdaw-aardgasveld in het Britse gedeelde van de Noordzee. Dat gebeurde acht maanden nadat de Britse toezichthouder het project uit milieuoverwegingen had geblokkeerd.

Dat Shell nu alsnog goedkeuring krijgt markeert een verandering in het regeringsbeleid ten opzichte van vorig jaar. Destijds waren de vooruitzichten van de olie- en gasindustrie in het Verenigd Koninkrijk minder omdat de Britse regering zich volop concentreerde op het organiseren van de COP 26-klimaatbesprekingen. Maar nu de energieprijzen de pan uit rijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zoeken de Britten naar manieren om de binnenlandse olie- en gasvoorraden op peil te houden.

In een nieuwe milieuverklaring die in maart is ingediend, zegt Shell dat het de ontluchting zal verminderen en andere processen bij Jackdaw zal wijzigen waardoor de hoeveelheid emissies van het project afnemen. De Britse toezichthouder heeft het project volgens een brief eind mei goedgekeurd met daarbij de opmerking dat de klus “geen significante effecten op het milieu zal hebben”.

Het aantal nieuwe olie- en gasprojecten in de Britse Noordzee is de afgelopen jaren minder geworden. Dat komt vooral doordat investeerders de industrie hebben aangespoord de uitgaven te beperken. Daarnaast hebben milieuactivisten druk uitgeoefend om klimaatverandering aan te pakken. Volgens Greenpeace is de goedkeuring van Jackdaw een “wanhopig en destructief besluit” van de Britse regering, en tevens een bewijs dat er geen langetermijnplan is.