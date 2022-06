Variabele rekening Vattenfall gemiddeld 20 euro omhoog vanaf juli

Klanten bij energieleverancier Vattenfall met een variabel contract zijn na 1 juli in doorsnee 20 euro per maand duurder uit voor hun elektriciteit en gas. De prijzen op de energiemarkten zijn de afgelopen maanden sterk gestegen en die hogere kosten rekent het bedrijf deels door. Eerder deze week maakte concurrent Essent bekend de variabele tarieven voor gas en licht met gemiddeld zo’n 50 euro te verhogen.

Gemiddeld gaan de prijzen bij Vattenfall met bijna 12 procent omhoog, meldt een woordvoerster. Het bedrijf zegt energie slim te hebben ingekocht en de prijsstijging daardoor te hebben beperkt. Voor klanten met een contract met een vaste prijs verandert er niets, behalve dat de btw omlaaggaat door ingrepen van het kabinet om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten.

Hoeveel mensen daadwerkelijk extra gaan betalen na 1 juli hangt af van het type woning. Vattenfall gaat voor het gemiddelde verbruik van huishoudens uit van 1200 kubieke meter gas en 2250 kilowattuur aan stroom. Klanten krijgen binnenkort een persoonlijk bericht over het effect van de tariefsverhoging op hun rekening.

Vattenfall, met ongeveer 1,2 miljoen klanten in Nederland, zag zich dit voorjaar al genoodzaakt om de prijzen te verhogen. Op 1 april stegen de prijzen bij gemiddeld huishoudelijk verbruik met 11 euro per maand.

Normaal gesproken passen energieleveranciers hun tarieven twee keer per jaar aan, op 1 januari en 1 juli. Mede door de Russische inval in Oekraïne waren de energieprijzen zo hard gestegen dat eerder ingrijpen nodig was. Ook voor het begin van de oorlog stegen de marktprijzen voor gas en elektriciteit al hard.