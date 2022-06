Vattenfall doet gascentrale Eemshaven over aan RWE

Energieconcern Vattenfall verkoopt de Magnum energiecentrale in Eemshaven aan sectorgenoot RWE. De gasgestookte centrale komt dan per 30 september in Duitse handen, maakten de bedrijven bekend. RWE neemt al het personeel dat werkt bij de Magnum centrale over van Vattenfall. De overname moet onder meer nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad van Vattenfall.

De verkoop levert Vattenfall circa 500 miljoen euro op. Dat geld wil het van huis uit Zweedse bedrijf gebruiken voor investeringen in de energietransitie. Dan gaat het volgens het bedrijf onder meer om fossielvrije energieprojecten zoals windmolens op zee en stadsverwarming en -koeling.

De Magnum elektriciteitscentrale bestaat uit drie stoom- en gasturbines, die samen een totaal vermogen hebben van 1,4 gigawatt. Magnum is volgens de bedrijven ook technisch geschikt om op termijn gedeeltelijk of zelfs volledig op waterstof te laten draaien. Dit soort centrales zijn straks nodig als back-up als er niet voldoende zon- en windenergie beschikbaar is.

In de overeenkomst is ook een zonnepark opgenomen met een vermogen van 5,6 megawatt. Het zonnepark met zo’n 18.000 zonnepanelen ligt op het terrein van de Magnum centrale.