Zeker 46 bedrijven aanwezig op banenmarkt Schiphol

Zeker 46 bedrijven hebben zich aangemeld voor de banenmarkt op luchthaven Schiphol. Daar is op 11 juni voor ge├»nteresseerden tijd om gesprekken te voeren met werkgevers. “Bij sommige bedrijven ligt het contract zelfs al klaar”, aldus Schiphol in een toelichting. Er zijn onder meer vacatures in de beveiliging, afhandeling van vluchten, schoonmaak en horeca.

“Uiteindelijk is iedereen die kan en wil werken welkom op Schiphol, inclusief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Mensen kunnen onder meer een baan krijgen als beveiliger, buschauffeur, platformmedewerker of grondstewardess. Er is ook een vacature voor een horlogemaker op Schiphol. Onder de aanwezige bedrijven zijn luchtvaartmaatschappij KLM, bagageafhandelaar Aviapartner, autoverhuurder Hertz, fastfoodketen McDonald’s en de grote beveiligingsbedrijven Securitas, Trigion en G4S.

De afgelopen tijd moesten passagiers op Schiphol vaak urenlang in de rij staan vanwege personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage. Daardoor hebben reizigers vluchten gemist en waren er zelfs opstootjes tussen gefrustreerde reizigers en de beveiliging. De marechaussee moest toen ingrijpen.

Schiphol presenteerde woensdag samen met de vakbonden een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan. Er komt onder meer een speciale toeslag voor bijvoorbeeld beveiligers, schoonmakers, medewerkers bij de check-in en afhandelaars van bagage om zo het werk aantrekkelijker te maken.