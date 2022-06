Aandacht voor PostNL op Damrak na oordeel over fusie met Sandd

PostNL is vrijdag een van de bedrijven waar beleggers op letten bij de opening van de Amsterdamse beurs. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde donderdag dat de fusie van het postbedrijf met Sandd niet had mogen worden goedgekeurd door het kabinet. PostNL zegt dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de samenvoeging.

Het ministerie van Economische Zaken spreekt van een ingrijpende uitspraak. Over het samengaan van de twee postbedrijven wordt al lang een juridische strijd gevoerd. Enkele kleinere bedrijven vreesden voor hogere prijzen voor de diensten van PostNL en maakten bezwaar. De zaak is opmerkelijk omdat PostNL en Sandd al meer dan twee jaar één bedrijf zijn. PostNL stelde eerder dat de fusie niet meer kan worden teruggedraaid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde dat er door de deal nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt. Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog het beroep van PostNL tegen de weigering van de vergunning door de ACM.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen. De AEX won donderdag 0,3 procent op 703,44 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1015,43 punten.

Bij de bedrijven staat ook baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis in de schijnwerpers. De onderneming vindt het bod dat investeerder HAL op het bedrijf uitbracht eigenlijk te laag. De onderneming heeft nog geprobeerd in overleg met HAL tot een hoger bod te komen. Dat lukte niet. Volgens Boskalis, die spreekt van een “niet onredelijk bod” moeten aandeelhouders daarom zelf maar beslissen of ze met HAL in zee willen.

Verder staat roestvrijstaalmaker Aperam in de belangstelling. Volgens financieel persbureau Bloomberg onderzoekt het bedrijf, dat een afsplitsing is van ArcelorMittal, een fusie met de Spaanse branchegenoot Acerinox.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore heeft bekendgemaakt dat bestuurslid Philippe Barril later dit jaar vertrekt. Hij wordt de nieuwe topman van Heerema Marine Contractors. Barril trad in 2015 toe tot het bestuur van SBM als operationeel directeur.

De Amerikaanse overheid komt later op de dag met een belangrijk banenrapport over de maand mei. Economen verwachten dat de banengroei in de Verenigde Staten afgelopen maand wat minder sterk was dan in april. Het banencijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De euro is 1,0753 dollar waard, tegen 1,0750 bij het sluiten van Wall Street.